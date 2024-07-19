Минфин предложил повысить ставку по «Арктической ипотеке»

Минфин России предложил повысить ставку по льготной программе «Арктическая ипотека» с действующих 2% до 8%, сообщают «Известиям» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова. По его словам, в нынешних условиях 2% является чрезвычайно низкой ставкой для любых программ. Министерство выступает за ее поэтапное повышение с учетом целей и задач конкретных мер. При этом он отметил, что конкретных решений пока нет.

Ставка 2% нужна скорее для запуска строительства — это больше поддержка застройщиков, чем граждан, пояснил Иван Чебесков. Кроме того, Минфин считает, что льготные ипотечные программы нужно сокращать и приводить к более рыночным условиям. По словам Чебескова, долю таких программ в общем объеме жилищных ссуд следует снизить до 25%.

«Арктическая ипотека» была запущена в 2023 году с целью развития городов в Арктической зоне. В это регион входят Мурманская и Архангельская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также Красноярский край. Ставка по ипотечному кредиту была приравнена к стоимости дальневосточной ипотеки — 2% годовых. Программа действует до конца 2030 года. Первоначальный взнос составляет от 20%, максимальный срок кредита – 20 лет. Такую ипотеку могут взять супруги до 35 лет, россияне младше 35 лет с несовершеннолетним ребенком, медработники, педагоги, работники предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса) в регионе и некоторые другие категории граждан, включая участников военных действий на Украине. Основным риском низких ставок по некоторым ипотечным программам является высокая вероятность перегрева рынка недвижимости, который уже наблюдается на первичном рынке, рассказал «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако, по его мнению, действия льготных программ нужно отменять постепенно, потому что при ключевой ставке в 16%, переплата по жилищным кредитам выходит слишком высокой. В то же время при ставках по рыночной ипотеке 18–20% программа под 2% может спровоцировать ценовые пузыри в отрасли вместо того, чтобы улучшить доступность жилья и стимулировать миграцию в регионы Арктики, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

В целом доля выдач по «Арктической ипотеке» не столь велика, добавил Грицкевич. К примеру, в мае доля выдач по дальневосточной ипотеке составила 4% от всех льготных программ, а по арктической — менее 4%. Таким образом, перегрев рынка недвижимости в этих регионах маловероятен, считает Чернов. Несмотря на начавшееся строительство жилья на этих территориях, цели пока не достигнуты из-за острого дефицита рабочих кадров в субъектах. И все же повышение ставки по ипотеке, как считают в Минвостокразвития, может привести к дальнейшему снижению спроса на жилье и замедлению инвестиционной активности в строительном секторе.