Названа альтернатива ипотеке

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что альтернативой ипотеке может стать программа ссудо-сберегательных касс. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление Хуснуллин сделал во время своего рабочего визита в Башкирию. В качестве положительного примера он назвал опыт этого региона, где программа была запущена какое-то время назад.

«В Башкирии давно запущена программа ссудо-сберегательных касс, она успешно продолжается, возможно, это один из вариантов, альтернативы ипотеки. Мы сегодня посмотрели, как можно эту программу предъявить на федеральном уровне. Ещё раз подумаем, нужно ли внести изменения в законодательство», — заявил он.



При этом вице-премьер также заявил, что в ближайшее время из-за снижения ипотеки «будет непросто, но это неплохо».

«Ближайший год будет непросто из-за снижения ипотеки, но это тоже неплохо: нужно где-то подужаться с расходами, посмотреть оптимизацию. Это нужно пережить, подготовиться к новому росту. Мы не отказываемся от нацпроекта "Жилье", планируем достигнуть обеспеченность 33 метра на человека», — добавил Хуснуллин.



Ранее Хуснуллин заявил, что в 2024 году было построено жилье для 57 тысяч семей с участием ДОМ.РФ.