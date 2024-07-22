Россиян предупредили о лихорадке на рынке жилья

После отмены программы льготной ипотеки рынок жилья будет некоторое время лихорадить, предупредила заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минчичова. Ее слова приводит Absatz.

© Lenta.ru

Она отметила, что это будет временным явлением и закончится, когда спрос и предложение на российском рынке недвижимости придут в равновесие. Еще Минчичова отметила, что отмена льготной ипотеки сказывается не только на девелоперах, но и на смежных отраслях: от добычи сырья до производства стройматериалов.

Однако, утверждает эксперт, замедление строительства не приведет к кризису. Временные сложности, по ее словам, решатся в течение полугода.

С 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки на жилье в новостройках по ставке в 8 процентов. Сейчас средние ставки по ипотеке выросли до 19 процентов. Экономист Николай Кульбака заявил, что для погашения такого займа жителям России придется трудиться круглые сутки. Доход гражданина, получившего кредит, должен быть не меньше 200 тысяч рублей.