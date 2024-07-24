Почему рыночная ипотека становится недоступной для россиян
В январе-июне выдачи рыночной ипотеки продемонстрировали снижение на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, заявила «Московскому комсомольцу» главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По ее словам, ухудшение динамики обусловлено высокой ключевой ставкой ЦБ.
Кроме того, выдачи обычной ипотеки также сдерживают макропруденциальные надбавки к капиталу банков, ограничивающие их возможности для заемщиков с низким первоначальным взносом или высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), пояснила собеседница.
Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова прогнозирует перераспределение спроса с первичного сегмента на вторичный. Отмечается, что при сопоставимом уровне ставок средняя цена недвижимости на вторичном рынке ниже.
«Однако важно понимать, что при таком уровне процента и текущих ценах на недвижимость рыночная ипотека становится для заемщиков фактически недоступной», - подчеркнула эксперт.
С 1 июля в России перестала действовать программа льготной ипотеки с господдержкой на новостройки под восемь процентов годовых, стартовавшая в 2020 году на фоне пандемии.