В первом полугодии 2024 года в Подмосковье рекордно вырос спрос на элитные коттеджи — была проведена 81 сделка. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на исследование аналитиков компании «Intermark Загородная Недвижимость».

Отмечается, что большая часть сделок (51) была проведена с марта по май. Средняя стоимость приобретенного в Подмосковье жилья в первом полугодии 2024 года составила 100 миллионов рублей. Всего в этот период провели 81 сделку, что стало максимальным показателем за последние пять лет.

Гендиректор «Intermark Загородная Недвижимость» Нина Резниченко объяснила рост спроса на загородном рынке элитного жилья переходом в сегмент той части покупателей, которых раньше интересовали главным образом инвестиции в зарубежную недвижимость.