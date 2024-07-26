Что будет с ценами на новостройки: в августе ожидаются изменения

Эксперты, опрошенные изданием Life, предупредили об изменении стоимости новостроек в следующем месяце.

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По мнению исполнительного директора «Клуба инвесторов Москвы» Владислава Преображенского, в августе будут наблюдаться определенные колебания как средних цен в общем, так и по сегментам. Он пояснил, что такая динамика будет обусловлена корректировками внутри структуры самих сегментов рынка.

В ГК «А101» не прогнозируют падения стоимости жилья на рынке. Там подчеркивают, что ценовая «вилка», которой должен придерживаться девелопер, прописана в финансовых моделях проектов, которые банки оценивают перед выдачей девелоперу проектного финансирования. В компании также указали на значительное подорожание стройматериалов.

«Думаю, нас ждет ценовая стагнация как минимум в ближайшие месяцы, но в отдельных проектах, которые будут пользоваться наибольшим спросом у покупателей, возможен сдержанный рост цен — в пределах 3%», — отметил собеседник.

В «Яндекс недвижимости» ожидают роста медианной цены в высокобюджетном сегменте (бизнес-, премиум- и элиткласс). Там считают, что спрос на новостройки снизится до конца года. В инвестиционной компании SharesPro отмечают, что цена недвижимости изменится из-за возможного июльского роста ключевой ставки, который прогнозируют большинство аналитиков.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2024 года начнет действовать обновленный стандарт по капитальному ремонту многоквартирных домов. Им устанавливаются ключевые требования и порядок проведения капитального ремонта.