СМИ: банки отказывают в выдаче ипотеки из-за рассрочки

Отказать в одобрении ипотеки могут из-за рассрочки на приобретение тех или иных товаров, билетов или обучение на тех же онлайн-курсах. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, рассрочка зачастую оформляется отдельными участниками рынка через микрофинансовые организации. Так, для банка даже платежеспособный заемщик перестает представлять интерес.

Представитель Российской гильдии риелторов (РГР) Юлия Максимович указала на рост в стране случаев, когда в связи с действующей рассрочкой возникали трудности с оформлением ипотеки. Клиентам отказывали по заявкам из-за большого числа рассрочек в кредитной истории, которые после проверки оказались микрозаймами. По словам одного из клиентов Ozon, его кредитный рейтинг из-за рассрочки уменьшился с 549 до 349 баллов (максимум — 999), а затем ему отказали в ипотеке.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова заявила, что в январе-июне выдачи рыночной ипотеки продемонстрировали снижение на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, выдачи обычной ипотеки также сдерживают макропруденциальные надбавки к капиталу банков, ограничивающие их возможности для заемщиков с низким первоначальным взносом или высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), пояснила специалист.