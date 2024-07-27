Желающим заработать на недвижимости дали совет

Специалисты считают, что нельзя добиться быстрой сверхприбыли от вложений в недвижимость в 2024 году. Доход от аренды скорее всего, составит 4-5% годовых, тогда как банковские вложения принесут 16-18% годовых. Но если смотреть вперед на 5-10 лет, то тут у недвижимости конкурентов практически нет, пишет КП.

«В долгосрочной перспективе на протяжении всего современного российского периода ликвидное жилье только прибавляло в цене, причем с опережением инфляции», — рассказал гендиректор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.



Эксперты советуют покупать ликвидное жилье, которое можно продать всегда и без скидки. Обычно это новостройка в хорошем районе с развитой инфраструктурой.

«Люди сейчас ценят «эффект 15-минутной доступности», — отметила директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.



Это означает, что все социальные и коммерческие объекты находятся в шаговой доступности от квартир. Такое жилье оптимально подходит как для перепродажи, так и для сдачи в аренду.

Кроме того, жилье должно находиться в регионах с приростом населения. В частности, это Краснодарский край, Тюменская область, Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область.

Нужно изначально определиться со стратегией: перепродажа, сдача в аренду, или использование жилья в виде «сберкнижки», которую не трогают 5-10 лет.

По словам специалистов, характерная ошибка — рассчитывать сейчас на доходы, которые были в 2020-2022 годах или в начале 2000-х, когда жилье дорожало чуть ли не вдвое за год.

«Даже бывшая популярной схема заработка «купить на котловане - продать в готовом доме» нынче дает сбои», — сказал руководитель управления маркетинговых коммуникаций «Норвик Банка» Владислав Бегунов.



По его словам, жилье «надо суметь в принципе продать» и не факт, что это принесет запланированную прибыль.

Также нельзя поддаваться «маркетингу» различных интернет-гуру, которые обещают научить, как заработать 40-50% на недвижимости. Они хотят либо взять деньги за обучение, либо «втравить в какой-то инвестпроект с очень сомнительным результатом».