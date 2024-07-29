Сколько придется переплатить за ипотеку при рыночной ставке

Заемщик России при рыночной ставке в 20% и сроке кредита 30 лет может переплатить по ипотеке 500% от суммы кредита, а при сроке десять лет - более 130%. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов.

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Что касается среднего срока кредитов на вторичную недвижимость в России, оформленных в 2024 году, то он достигает 24,4 года, средний срок кредитов на новостройки - 26,8 года, отмечают в компании «Этажи». В столице они составляют 25 и 28 лет соответственно, добавили в фирме.

«Реальные ипотечные ставки, без учета ставок по льготным программам, находятся в коридоре от 19 до 21%. Средний срок ипотечного кредита в России, по данным Банка России, растет все последние годы», - пишет агентство.



Ранее «Известия» сообщили, что отказать в одобрении ипотеки могут из-за рассрочки на приобретение тех или иных товаров, билетов или обучение на тех же онлайн-курсах. Как отмечается, рассрочка зачастую оформляется отдельными участниками рынка через микрофинансовые организации. Так, для банка даже платежеспособный заемщик перестает представлять интерес. В Российской гильдии риелторов (РГР) указали на рост в стране случаев, когда в связи с действующей рассрочкой возникали трудности с оформлением ипотеки.