Россияне рассказали, зачем они покупают земельные участки

Россияне, опрошенные специалистами платформы «Авито Недвижимость», рассказали, с какой целью они приобрели жилую недвижимость. Так, 14% респондентов хотели таким образом сохранить свои сбережения, передают «Известия».

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Для перепродажи в будущем землю купили 17% респондентов, выяснили аналитики. 58% купили недвижимости для собственного проживания, 23% — для детей. По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, земля под ИЖС чаще других типов жилья приобретается с целью сохранения средств и дальнейшей перепродажи.

«Причина в том числе в более доступной стоимости участков — такими вариантами интересуются покупатели, у которых не хватает средств для приобретения квартиры, но есть возможность купить землю и в дальнейшем возвести на ней дом», — заявил собеседник.



Ранее сообщалось, что, по данным опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие», в 2023 году 28% россиян считали покупку жилья или земельного участка лучшим способом вложения денег среди всех возможных видов инвестирования.