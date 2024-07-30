Дачникам на освоение земельных участков дадут три года

Дачников обяжут приступить к использованию земельных участков в течение трех лет с даты приобретения. Законопроект об этом принят в Госдуме сразу во втором и третьем чтении.

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В Росреестре обратили внимание, что документ впервые раскрывает понятие "освоение земельного участка".

Так, предполагается, что за три года граждане должны подготовить участок для будущего использования, то есть - при необходимости осушить его, убрать сорную растительность, создать правильный рельеф, протянуть временные сети, снести старые мешающие объекты. При этом полный перечень таких мероприятий будет определен правительством.

Если участок готов к использованию, то ухаживать за ним дачники обязаны со дня приобретения прав на него, уточнили в Росреестре. В противном случае их будут штрафовать. Сумма штрафа предусмотрена кодексом об административных нарушениях и для граждан составляет от 20 до 50 тысяч рублей.

При этом сегодня не стоит задачи наказать собственников или изъять у них земельные участки, говорит статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. По его словам, преследуется цель - заставить граждан ухаживать за землей, использовать ее по назначению.

"Законопроект фактически создает механизм воздействия на лиц, которые годами или даже десятилетиями не используют земельные участки. Кроме того, это защитит собственников земельных участков от произвольных оценок со стороны проверяющих, поскольку будет однозначно понятно, используется земельный участок или нет", - сказал он.



В дальнейшем правительство установит признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах.