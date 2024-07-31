Что грозит собственнику за неиспользование земельного участка

В России был принят закон, согласно которому правительство может устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах. Издание РБК выяснило, смогут ли штрафовать или изымать землю у собственников.

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Сообщается, что ключевой задачей для властей в данном случае является исключительно возвращение собственников на свои участки для надлежащего использования. Как отмечается, документом создается механизм воздействия на лиц, которые годами или даже десятилетиями не используют земельные участки, прикрываясь тем, что им нужно время для освоения земли.

В Росреестре отметили, что введение нового вида наказания закон не предлагает, а новые основания для изъятия земельных участков законопроектом также не предусматриваются. По словам управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, решение об изъятии принимается только судом, после чего участок выставляется на торги.

Действующее законодательство также предусматривает административную ответственность за неиспользование по целевому назначению участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства и огородничества (ст. 8.8 КоАП), указали в юридической приемной Московского союза.