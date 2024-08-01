Перечислены крупнейшие самострои Москвы, «приговоренные» к сносу

В Москве зафиксировано снижение числа самостроев. РБК на основе данных Департамента городского имущества столицы перечислил наиболее крупные самострои Москвы, которые решили снести с начала 2024 года.

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На Каширском шоссе (ЮАО) находится один из самых крупных (1,16 тыс. кв. м) самостроев, выяснило издание. Кроме того, крупные самострои нашли в Остаповском проезде (ЮВАО). Речь идет о двух зданиях суммарной площадью 1,5 тыс. кв.м. Еще два больших здания, которые подлежат сносу, расположены на Краснобогатырской ул. (ВАО). В одном из них 987,7 кв. м, в другом — более 1000 кв. м.

За первые шесть месяцев текущего года столичные суды вынесли решение о сносе 143 незаконно построенных объектов недвижимости.

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В прошлом году решений было вынесено на 42,8% больше по количеству. Тогда самовольными были признаны 250 построек. Общая площадь подлежащих сносу самостроев, которые решено снести с начала года, - 65,7 тыс. кв.м.