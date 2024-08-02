Предсказано будущее ипотечных ставок в России

В ближайшее время россиянам не стоит ждать снижения ставок по ипотеке.

Будущее на рынке жилищных кредитов предсказал экономист Денис Ракша в беседе с НСН.

«Для этого нет никаких предпосылок. Мы еще находимся на восходящем тренде ключевой ставки», — заявил специалист.



Планы Центробанка (ЦБ) к 2025 году добиться инфляции на уровне четырех процентов Ракша считает наивными.

По словам эксперта, регулятор не может влиять на истинные причины инфляции. Первая — это структурное изменение экономики, а вторая — вкладывание государством средств в экономику без соответствующего предложения товаров и услуг, пояснил экономист.

«С этим ЦБ не может ничего сделать ставкой или какими-то еще методами», — подчеркнул Ракша.



Ранее сообщалось, что после отмены льготной ипотеки новостройки в России перестали дорожать. За июль средняя цена квадратного метра выросла всего на 0,5 процента, а средняя цена лота — уменьшилась на 0,1 процента.