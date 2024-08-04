Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир

Застройщики нашли способ обойти запрет на строительство малометражного жилья в Москве. О лазейке для столичных девелоперов «Взгляду» рассказала основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева.

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Как напоминает эксперт, нововведение не касается апартаментов, ведь данный вид недвижимости не является жилым фондом. По прогнозам Агеевой, девелоперы, продолжая ориентироваться на малогабаритные объекты, увеличат число апарт-комплексов на рынке. Особенность апартаментов заключается в том, что в них нельзя прописаться. Кроме того, требования к инфраструктуре для таких лотов далеко не так высоки.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.