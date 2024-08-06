Большинство россиян лишилось шансов получить ипотеку

Средняя ставка по рыночной ипотеке в России дошла до 19,6 процента, достигнув таким образом запретительного уровня. Об этом заявила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Ее цитирует «Российская газета».

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По ее словам, с момента последнего заседания Банка России ставки по рыночной ипотеке повысили уже 14 банков. Они ждут дальнейшего повышения ключевой ставки. Кроме того, привлекать деньги через вклады оказывается сложнее. Таким образом, не исключено, что и другие кредитные организации пересмотрят условия по ипотеке в ожидании роста ключевой ставки в начале осени до запретительного уровня в 19-20 процентов.

По словам исполнительного директора «Главстрой-Недвижимость» Максима Гладченко, в 2024 году и начале 2025 года на понижение ипотечных ставок не приходится надеяться. Солдатенкова полагает, что большинству россиян получить ипотеку стало почти невозможно.

По данным Национального бюро кредитных историй, среди россиян, взявших ипотечные кредиты, увеличилась доля граждан в возрасте от 40 до 60 лет. Что касается наиболее молодых и пожилых, то их доли в структуре выдачи ипотеки упали.

В компании «Этажи» выяснили, что россияне, взявшие однокомнатную квартиру в семейную ипотеку, зарабатывают в среднем чуть больше 30 тысяч рублей. Этой суммы хватает жителям крупных городов РФ, чтобы купить 35-метровую квартиру в новостройке в кредит сроком на 30 лет с минимальным первым взносом.