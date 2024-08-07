Эксперт в сфере недвижимости, член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о резком снижении объема продаж московских новостроек, а также дал советы по покупке недвижимости на фоне отмены льготной ипотеки.

Продажи новостроек в Москве и Московской области в июле – после отмены массовой льготной ипотеки – сократились на 40% по сравнению с июнем и на 18% по сравнению с июлем прошлого года, сообщало ранее РБК со ссылкой на данные сервиса Dataflat. Больше всего упали продажи новостроек в Подмосковье – на 50%, до 3,4 тысячи сделок. В годовом выражении падение составило 30%. В границах старой Москвы зарегистрировано 4,9 тысячи сделок – на 31% меньше, чем в июне, и на 19% меньше, чем в июле прошлого года. Выручка застройщиков столичного региона за месяц сократилась на 30%, до 185,3 млрд рублей. При этом год к году выручка упала лишь на 1%.

По словам эксперта, падение объема продаж московских новостроек было ожидаемым, но при этом застройщики реализуют жилье лучше, чем прогнозировали специалисты рынка недвижимости.

Например, я думал, что продажи снизятся в два-три раза, может быть, и больше, а на самом деле они не снизились даже вдвое. В приведенных в СМИ цифрах нет вообще ничего критичного, особенно если говорить о застройщиках. Любые цифры нужно правильно интерпретировать. В июне у нас были ажиотажные продажи, был побит соответствующий рекорд, установленный в сентябре 2023 года. То есть в июне – в одном месяце – выдача ипотеки [на новостройки] достигла максимальных показателей. При этом следующие месяцы оказались «голыми» не только из-за отмены льготной ипотеки, но и из-за перетекания спроса с июля-сентября на июнь. К примеру, параметры по семейной ипотеке правительство выставило в начале июля, и реально она заработала только в середине месяца. Так что те люди, которые могли бы воспользоваться ею в июле, не знали, какими будут ее контуры, и пошли покупать жилье в июне. Таким образом, спрос был забран с июля, с августа, с сентября. Очевидно, что на фоне созданного в июне эффекта высокой базы другие месяцы будут казаться провальными. Константин Барсуков Член Гильдии риэлторов Москвы

Аналитик подчеркнул, что застройщикам выгодно появление в СМИ ярких заголовков о «рухнувшем» рынке недвижимости.

«На фоне таких заголовков они могут обращаться к правительству за помощью, которая, на самом деле, им сейчас особенно и не нужна, учитывая те продажи, которые были в мае и июне. Так что сейчас стоит говорить не о «рухнувших продажах московских новостроек», а о том, что продажи новостроек в июле оказались лучше, чем ожидалось. Это более правильная оценка ситуации», - отметил Барсуков.

Планирующим покупку жилья россиянам специалист посоветовал не рассчитывать на снижение цен в обозримой перспективе.

Россияне бросились скупать квартиры без отделки

«Свою стратегию следует выстраивать именно из этого. То есть, к примеру, если вы планируете купить квартиру, то не стоит класть деньги на длинные депозиты, даже если они будут интересными. Через год цена квартиры может вырасти настолько, что вся прибыль от этого депозита просто «сгорит». Так что я бы порекомендовал брать короткие депозиты – на два-три месяца, которые потом можно будет продлевать. Если Центробанк продолжит повышать ключевую ставку, то с короткими депозитами можно будет переложиться на более интересные условия… Я уверен в том, что цены на недвижимость падать [в обозримой перспективе] не будут, ждать этого не стоит. А ожидания какого-то падения могут привести к плачевным результатам», - заключил Барсуков.

Ранее исследование показало, что наибольший рост цен на рынке недвижимости в Москве наблюдается в сегменте премиум-класса.