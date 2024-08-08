Что будет с ценами на «вторичку» в середине августа

Эксперты в беседе с изданием Life рассказали, что произойдет с ценами на вторичную недвижимость. В частности, по словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в краткосрочной прогнозируется падение медианной стоимости квадратного метра.

© РИА Новости

Кроме того, специалист не исключает увеличения дисконтов, которые собственники предлагают уже при личной встрече с потенциальным покупателем. При этом значительного снижения цен со стороны всех собственников не будет, считает эксперт. Он пояснил, что большие скидки предлагаются только продавцами, которые планируют оперативно выйти на сделку по каким-либо личным причинам.

Собеседник предположил, что цены могут упасть на квартиры в районах с перенасыщенным предложением массового сегмента. Там на продажу выставляется много квартир, и поэтому конкуренция с другими продавцами высока, отметил он. В частности, речь идет о Гольяново, Некрасовке и отдельных поселениях в Новой Москве, добавил эксперт.

По мнению владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, вторичный рынок будет испытывать в конце лета сезонное снижение предложения. В этой связи, как считает он, дешеветь будут только самые «неликвидные» объекты с точки зрения транспортной и социальной инфраструктуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении объема жилищного строительства в стране по итогам 2023 года. В ходе совещания с членами правительства он отметил, что в России удалось построить свыше 110 млн кв. м жилья.