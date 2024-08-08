Назван округ Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки

В июле 2024 года новостройки сильнее всего подорожали в Зеленоградском административном округе (АО) — средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 4,04 процента по сравнению с июнем. Локации в старых границах Москвы с наибольшим ростом цен на строящееся жилье назвали аналитики платформы bnMAP.pro в своем исследовании, пишет РБК.

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Средняя цена квадратного метра квартир в новостройках Зеленограда достигла 279,1 тысячи рублей, отмечают эксперты. Второе место по росту цен на новое жилье занял Центральный АО — там «квадрат» подорожал на 2 процента, до 1,35 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Южный АО, где показатель увеличился на 1,54 процента, до 495,7 тысячи рублей.

В топ-пять также вошли Северный (плюс 1,09 процента, до 442,4 тысячи рублей за «квадрат») и Юго-Западный (плюс 0,7 процента, до 434,4 тысячи рублей за «квадрат») округа столицы. В целом по Москве средняя стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась за месяц на 0,14 процента, до 576,6 тысячи рублей.

После отмены массовой льготной ипотеки в Москве рухнули продажи новостроек. В июле в столичном регионе было зарегистрировано 10,9 тысячи сделок с квартирами и апартаментами — на 40 процентов меньше, чем в июне и на 18 процентов меньше показателя аналогичного периода 2023 года.