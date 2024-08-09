Минэкономразвития может проверить завышенные цены на жилье в курортных регионах

В министерство экономического развития России поступил ряд просьб проверить адекватность цен на жилье в курортных регионах страны. В своем обращении общественные деятели ссылаются на многочисленные жалобы россиян, которые столкнулись с непомерными ценами на жилье во время отпуска.

Многие отдыхающие отмечают, что аренда жилья у частников и номера в гостиницах выросли в цене в 3-4 раза. При этом из-за аномального числа туристов в этом году отелей и гостиниц на всех не хватает, а многие съемные квартиры не соответствуют даже минимальным требованиям для комфортной жизни.

В крупных российских сервисах, которые занимаются арендой жилья, подтвердили «Известиям», что сразу в нескольких регионах есть такая проблема. Наиболее серьзно она проявляется в Краснодарском крае, Калининградской области и на Байкале.

Отдыхающие не могут покинуть Анапу из-за непомерных цен на билеты.

Ранее сообщалось, что недельный отдых в Адлере обошелся семье из пяти человек более чем в полмиллиона рублей.