De Beers отменила торговую сессию по продаже необработанных алмазов

Алмазодобывающая группа De Beers отменила запланированную на конец текущего месяца торговую сессию по продаже необработанных алмазов из-за падения на них спроса на мировом рынке. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

На рынке создалось превышение предложения над спросом, отмечает она. Одной из причин, приведших к переизбытку необработанных алмазов, стало значительное падение объемов производства ограненных алмазов в Индии в июле и начале августа.

Отмена De Beers августовской торговой сессии призвана стабилизировать ситуацию на мировом рынке необработанных алмазов, отмечают специалисты. Группа также приняла решение объединить августовскую и октябрьскую торговые сессии и провести торги во второй половине сентября. Нынешняя отмена торговой сессии стала первой за последние четыре года. В 2020 году три сессии были отменены в связи с пандемией коронавируса.

В 2024 году De Beers планировала проведение десяти торговых сессий. Сейчас это число сокращено до девяти. Торги проходят в столице Ботсваны Габороне. На сессии приглашается группа уполномоченных оптовых покупателей. Их сейчас насчитывается около 80.

De Beers входит в состав горнодобывающей корпорации Anglo American. Руководство последней объявило, что намерено к 2025 году продать De Beers.