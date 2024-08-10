В Госдуме рассказали о сроках приведения земельного участка в порядок

Привести свой земельный участок в порядок необходимо за три года с момента приобретения прав на него, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Владельца нельзя привлечь к ответственности за неиспользование участка, а после окончания освоения собственник может приступить к использованию участка по целевому назначению: начать строить дом, выращивать овощи и фрукты, отдыхать на участке.

Депутат указал, что срок на освоение нужен, чтобы новый собственник или арендатор привёл участок в порядок для дальнейшего использования, т.е. провел подготовительные работы. Это защитит интересы граждан, для которых приобретение участка может быть затратным, и они не смогут сразу приступить к его использованию.

С одной стороны стоит задача стимулирования россиян использовать землю, а с другой — оградить от прихода надзорных органов сразу после покупки земли.