Московские застройщики массово ушли в «серые» схемы продажи жилья

Около 85% застройщиков, работающих в Московском регионе, стали предлагать покупателям низкую ставку по ипотеке, рассказала РИА «Новости» глава отдела ипотеки «Бест-Новострой» Надежда Стаднюк.

Более 70% акций застройщиков предлагают льготную ипотечную ставку на срок от двух до пяти лет, отметила она. По сравнению с июнем число таких программ выросло на треть. По словам эксперта, большинство компаний предлагают ставку под 0,1% на короткий срок и не менее 12% на весь срок при субсидировании от девелопера.

Рост числа маркетинговых предложений банков и застройщиков связан с окончанием программы льготной ипотеки на новостройки под 8% и модернизацией семейной и IT-ипотеки. Как обратила внимание Стаднюк, разработкой программ со сниженной ставкой застройщики занялись в преддверии отмены льготных программ.

Против субсидированных застройщиком программ выступает ЦБ. Регулятор отмечает, что при таком подходе девелоперы вынуждены компенсировать затраты повышением цен на жилье. Кроме того, предупреждает ЦБ, по истечении льготного периода заемщики могут не справиться с возросшей кредитной нагрузкой.

Для борьбы с «серыми» схемами в ипотеке ЦБ разрабатывает ипотечный стандарт, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Документ поможет повысить прозрачность условий по ипотеке и применяемых банковских практик, его принятие будет способствовать более справедливой конкуренции, считает эксперт.