Почта Банк прекратит выдачу ипотеки

Почта-банк объявил о сворачивании ипотечного направления, которое он запустил в прошлом году. Принимать новые заявки на ипотеку завершат в сентябре, передает «Коммерсант».

Вместе с тем кредиты по уже одобренным заявкам будут выданы до конца текущего месяца, говорится в публикации. Банк направил своим партнерам уведомления о завершении ипотечного кредитования на прошлой неделе, отмечает издание.

Ипотечное направление банк внедрил минувшим летом. На первом этапе запустили льготные программы на строительство индивидуального жилья. Позднее были расширены услуги на вторичное жилье.

«Поменять планы банк вынудило сворачивание части льготных ипотечных госпрограмм», - говорится в публикации.

Ранее «Известия» сообщили, что на начало июля совокупный объем ссуд населения обновил рекорд и достиг 37 трлн рублей. Издание со ссылкой на данные Центробанка РФ написало, что за первое полугодие показатель продемонстрировал рост на 3,4 трлн рублей.

Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в разговоре с НСН заявил, что до 1 июля российские граждане массово оформили кредиты в связи с ожиданием их удорожания и повышения ключевой ставки.