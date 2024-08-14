В России рухнули объемы выдачи ипотеки

В июле 2024 года объемы выдачи ипотеки рухнули почти втрое — до 292 млрд рублей. Это произошло на фоне завершения части льготных госпрограмм.

Объединенное кредитное бюро представило данные по выдаче ипотеки. С ними ознакомились «Известия». В июле было выдано 76,5 тыс. ссуд. Это в 2,3 раза меньше, чем в июне.

Выдачи ипотеки на новостройки также резко упали. В июле было выдано 13,85 тыс. ссуд на общую сумму 78,89 млрд рублей. Это треть от всех выданных ипотек в июле. В июне же на этот сегмент приходилась половина всех выдач.

По прогнозам экспертов, в обозримом будущем до уровня предыдущих месяцев рынок уже не сможет восстановиться. Однако в этом есть свои плюсы –перегретый рынок жилья сможет наконец выровняться, стабилизироваться.

По мнению руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олега Репченко, застройщики накопили достаточно резервов, чтобы сохранить устойчивость в период падения спроса на жилье. Но по мере завершения проектов им будет важно привлечь новые средства от покупателей. По этой причине, вероятно, к концу года цены на некоторые квартиры опустятся ниже рыночных.

Возродить рынок недвижимости поможет снижение рыночных ставок по ипотеке, но это тоже произойдет не скоро. Судя по прогнозам ЦБ, они опустятся до уровня 8,5–9,5% не ранее 2028 года, говорят эксперты.

Напомним, отмена льготной ипотеки существенно не повлияет на рынок недвижимости и выдачу кредитов в Приморском крае. Власти видят причину в том, что чаще всего в регионе оформляют не льготную, а дальневосточную ипотеку.