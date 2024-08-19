В России ужесточат требования к ипотеке с господдержкой

В России ужесточаются требования при выдаче льготной ипотеки с господдержкой. Такая необходимость возникла в том числе из-за большого количества серых схем застройщиков, пишут "Известия". Если ипотечная сделка не соответствует новым требованиям, банк не сможет предоставить льготный ипотечный кредит.

Например, если при продаже недвижимости на этапе строительства застройщик использует схему переуступки прав по договорам долевого участия, отметил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр

Эта практика позволяет застройщикам избежать необходимости размещать все средства дольщиков на эскроу-счетах, что значительно увеличивает риски для покупателей. Суть схемы заключается в том, что застройщик уклоняется от требования о размещении суммы, полученной по договору долевого участия (ДДУ), на специальный эскроу-счет.

Этот механизм был введен в 2019 году с целью защитить граждан от потерь при оплате жилья на стадии строительства. На эскроу-счетах средства замораживаются, и застройщик получает доступ к ним только после завершения строительства и передачи объекта дольщику.

При этом под такие "замороженные" средства можно получить кредиты в рамках проектного финансирования. Тем не менее, в последние годы застройщики всё чаще сталкиваются с нехваткой средств и начинают использовать деньги дольщиков, которые должны оставаться на депозитах до завершения строительства. ЦБ уже договорился с Минфином, который не предоставит субсидии при сделках, если происходит указанная переуступка прав по ДДУ.

Также условия госпрограмм предусматривают льготное финансирование, только если на эскроу-счете размещена вся стоимость недвижимости. До этого юрист в сфере недвижимости Никита Ешков завил, что количество ипотечных сделок в России после 1 июля 2024 года сократилось вдвое.