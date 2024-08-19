Конфискованный Дом Москвы в Риге выставили на аукцион

Дом Москвы в Риге, ранее конфискованный латвийскими властями, выставлен на аукцион со стартовой ценой в €3,57 млн. Об этом сообщил портал национального гостелерадио lsm.lv.

По его информации, в торгах участвует земельный участок площадью 966 кв. км и расположенное на нем здание. Аукцион начнется 20 августа и продлится до 19 сентября.

11 января Сейм (парламент) Латвии утвердил передачу Дома Москвы в Риге в собственность государства. при этом средства от его последующей продажи планировалось передать Украине.

Посольство РФ в Латвии назвало это решение о конфискации Дома Москвы грабежом, уведомив прибалтийскую республику о неизбежности ответных мер, включая предъявление Риге компенсационных требований за причиненный материальный ущерб. Право собственности на здание Дома Москвы в Риге закреплено за департаментом городского имущества российской столицы.