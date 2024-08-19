Требования к льготной ипотеке в России собрались ужесточить

Власти России готовятся к ужесточению требований при выдаче льготной ипотеки с господдержкой. Такой шаг они делают в связи с большим количеством серых схем застройщиков, сообщают «Известия».

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В Банке России отмечают, что, в частности, речь идет о схеме переуступки прав по договорам долевого участия при продаже жилья на этапе строительства. А таком случае банк не сможет предоставить льготный ипотечный кредит.

При реализации данной схемы застройщики избегают необходимости размещать все средства дольщиков на эскроу-счетах, что приводит к увеличению рисков для покупателей, отмечают в ЦБ. Застройщик может уклоняться от требования о размещении суммы, полученной по договору долевого участия (ДДУ), на специальный эскроу-счет.

Согласно правилам, на эскроу-счетах средства замораживаются, и у застройщика появляется доступ к ним только после завершения строительства и передачи объекта дольщику. При этом под такие «замороженные» средства можно получить кредиты в рамках проектного финансирования. Однако зачастую застройщики используют деньги дольщиков, которые должны оставаться на депозитах до завершения строительства.

Центробанку уже удалось договориться с Минфином по поводу предоставления субсидий. Так, они не будут выдаваться в случае указанной переуступке прав по ДДУ. Также условия госпрограмм предусматривают льготное финансирование, только если на эскроу-счете размещена вся стоимость недвижимости.