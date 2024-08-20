В ЦБ раскрыли подробности запретов из нового ипотечного стандарта

Разработанный Банком России ипотечный стандарт направлен на защиту интересов заемщиков, он поможет решить проблему непрозрачных схем на рынке, рассказал в интервью «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Один из пунктов стандарта запрещает размещать средства заемщиков вместо эскроу-счетов на аккредитивах на длительное время, сообщил Данилов.

«Для банков это, по сути, бесплатные деньги, которые они могут «крутить», получая доход. А клиенты несут дополнительные риски, ведь их средства на аккредитиве в таком случае не защищены системой страхования вкладов», – пояснил топ-менеджер ЦБ.

Также в стандарте будет прописано требование к банкам не учитывать в составе первоначального взноса сумму, которая будет возвращена заемщику после приобретения квартиры.

«Цель этих требований в том, чтобы первоначальный взнос покупатель оплачивал именно за счет собственных средств, поскольку чем их меньше, тем выше риск того, что он может переоценить свои силы, ввязавшись в ипотеку, и в конечном счете лишится и денег, и квартиры», – сказал Данилов.

В стандарт войдет запрет для банков на получение вознаграждения от застройщиков за снижение процентной ставки с одновременным повышением стоимости жилья. ЦБ опасается, что при вынужденной продаже ипотечного жилья его рыночная стоимость окажется ниже, и вырученных от продажи средств заемщику не хватит, чтобы закрыть ипотеку.

В документе также учитываются случаи с частичным размещением средств на эскроу-счетах. Ожидается, что ипотечный стандарт вступит в силу с января 2025 года, заключил Данилов.

Принятие ипотечного стандарта положительно скажется на отрасли: он не только защитит заемщиков, но и сформирует комфортную среду для работы самих банков, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.