Россиянам дали совет по сдаче ипотечного жилья в аренду

Прежде чем сдавать в аренду ипотечное жилье, его владельцам посоветовали выяснить, как на это смотрит банк, в котором оформлена ипотека. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на члена комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Оксану Панову.

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Кредитные учреждения, по ее словам, условно делятся на две категории. Первые не накладывают на покупателя квартиры ограничений по части возможности сдачи заложенного имущества. Вторые смотрят на это более строго и просят покупателя заранее поставить их в известность о планах сдать квартиру в аренду. Получив такое заявление, банк самостоятельно решит, стоит ли заселять туда новых жителей.

Позиция банка по этому вопросу должна быть прописана в кредитном договоре, уточнила Панова. Поэтому покупателю жилья стоит внимательно ознакомиться с прописанными там условиями: например, такими как штраф за несоблюдение пунктов кредитного договора. Финансовая организация может принять и более жесткие меры: в одностороннем порядке расторгнуть договор, потребовав от гражданина единоразово выплатить всю сумму за взятую ипотеку.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 21 августа возобновит выдачу ипотеки для айтишников. Минимальная ставка по этой программе теперь будет составлять 6 процентов, а размер первоначального взноса — 20,1 процента. При этом максимальный размер кредита на жилье для IT-специалистов окажется на уровне 9 миллионов рублей. Если же гражданин захочет приобрести более дорогое жилье, стоимость, превышающая этот лимит, будет рассчитана по рыночной ставке.