Подмосковье запретило жилье на первом этаже в новых домах

В Московской области в многоквартирных домах, строительство которых лишь планируется, делать первые этажи жилыми теперь запрещено. Соответствующее постановление правительства региона вступило в силу.

В документе представлены новые градостроительные нормативы региона. Они распространяются на жилые застройки при комплексном развитии территории, а также на высотную застройку. Речь идет обо всех проектах, которые еще не прошли согласование.

Так, теперь в будущих многоквартирных домах будет нельзя делать первые этажи жилыми. Высота самих первых этажей тоже нормируется (не менее 4,2 м). Отступление от норм допускается лишь в том случае, если в доме насчитывается не более четырех этажей.

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Ранее редакция «РБК-Недвижимости» сообщила, что в скором времени в Московской области подпишут еще одно постановление, которое касается будущих новостроек. Документом вводится запрет на строительство в Подмосковье однокомнатных квартир до 28 кв. м и двухкомнатных до 44 кв. м.

Также ранее издание со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Яндекс Недвижимости» и сервиса «Пульс продаж новостроек» сообщило, что в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре зафиксировано наибольшее сокращение спроса на новостройки в июле среди городов-миллионников.