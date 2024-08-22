Кабмин увеличил компенсацию за ремонт поврежденного из-за ЧС жилья

В России увеличился размер компенсации на проведение капитального ремонта жилья, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) природного или техногенного характера, а также в результате теракта. Соответствующее проставление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, говорится на сайте кабмина.

Сумма повысилась до 9 тыс. рублей за 1 кв. м., тогда как ранее она составляла 7 тыс. рублей. Также в документе указано, что теперь на эти выплаты смогут претендовать и те граждане, у которых есть доля в общей собственности на другое пригодное для проживания помещение. Она должна составлять менее 18 кв. м на каждого члена семьи.

Сумму данных выплат рассчитывают, исходя из нормы общей площади жилья для одного гражданина либо семьи, но не более общей площади утраченного жилья и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, которая определена Минстроем по регионам.

Ранее «Российская газета» сообщила, что с 1 сентября собственники смогут принимать решение о проведении за их счет обследования технического состояния многоквартирного дома и, используя соответствующее заключение, передвинуть срок капремонта.