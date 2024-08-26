В России резко выросло количество брачных контрактов

Социологи зафиксировали у граждан смену отношения к брачным договорам: они больше не считаются помехой любви. Статистика Федеральной нотариальной палаты подтверждает этот факт: супружеские контракты заключаются все чаще.

Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, в первом полугодии 2024-го свыше 50 тысяч пар удостоверили у нотариусов брачные договоры. А свежее исследование ВЦИОМ показало, что люди перестают считать брачный контракт чем-то бездушным и меркантильным.

"Каждый второй опрошенный, особенно из числа неженатых, рекомендовал бы своим близким заключить брачный договор при вступлении в брак", - сообщают во ВЦИОМ.

Социологи подчеркивают: популярность брачных контрактов в России неуклонно растет. Согласно исследованию, 59 процентов россиян считают, что брачный договор скорее защищает права супругов, нежели ограничивает их. Причем треть опрошенных признались, что если бы прямо сейчас вступали в брак, то составили бы брачный договор. Кроме того, как сообщает ВЦИОМ, почти половина респондентов готовы рекомендовать такой документ своим близким, если те соберутся вступать в брак.

Важный момент: как подчеркивают нотариусы, семейная пара может заключить брачный договор в любое время, сколько бы они ни прожили вместе. Ограничений по стажу совместной жизни нет. Главное условие для брачного договора - наличие штампа в паспорте. Конечно, пара может и раньше составить документ, но действовать он начнет только с момента регистрации брака.

Реальная история: к нотариусу пришли супруги - оба участники Великой Отечественной войны. Как рассказывают в нотариате, пара много лет прожила вместе, но у обоих это был второй брак, а от первого у каждого остались дети.

У женщины была дочь, которой супруги хотели подарить их общую квартиру. Но поскольку для дочери муж ее мамы не был близким родственником, ей пришлось бы уплачивать с подарка налог 13 процентов. "Супруги заключили брачный договор, перевели квартиру в личную собственность жены, а она уже подарила недвижимость дочери. Мужу досталась дача, которую он подарил своим детям", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

От родных мам и пап подарки можно принимать без лишних трат.

Как рассказывает исполняющая обязанности председателя Комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Екатерина Лексакова, главное в брачном договоре то, что он меняет режим совместной собственности, установленный законом для всего, что супруги нажили в период брака. В отсутствие брачного договора это имущество делится пополам, а при его заключении семейная пара может определить раздельный режим владения либо договориться, что какое-то имущество принадлежит одному из супругов, а остальное является совместным.

В отсутствие брачного договора имущество супругов делится пополам, а при его заключении семейная пара может определить раздельный режим владения

Например, можно прописать, что дача будет принадлежать одному из супругов, машина отойдет другому, а квартира останется в совместной собственности. Можно описать, как выстраивается семейный бюджет, кто какие расходы на себя берет, предусмотреть взаимные выплаты в браке и после него. Такой документ регулирует исключительно имущественные вопросы, он не может касаться личных отношений, быта и других людей. Но с его помощью можно распределить и долговые обязательства - например, ипотеку или автокредит.

Кстати, как объясняют нотариусы, ипотека - одна из весомых причин заключить брачный договор.

"Например, когда кто-то из супругов не может быть созаемщиком из-за плохой кредитной истории или по иным причинам, - рассказывают в ФНП. - Иногда брачный договор необходим срочно, а муж с женой находятся в разных городах. Тогда выручает возможность удостоверить документ дистанционно с помощью двух нотариусов.

Случай из практики: семья из Москвы хотела расширить жилплощадь. Женщина была на последних месяцах беременности и уехала перед родами к родственникам в другой регион. Супруг остался дома. Именно в это время появилась возможность взять кредит с привлекательной ставкой и купить квартиру в столице по удачной цене. Правда, банк запросил брачный договор, которого у пары не было. Супруги выбрали дистанционный формат. Она пришла к нотариусу в своем городе, он - в своем. Нотариусы соединились по своим каналам, подготовили документы и удостоверили договор по видеосвязи.

"В результате семейная пара не упустила хорошую возможность и при этом они не стали тратить силы и время на переезды туда-сюда", подчеркивают в нотариате.

Бывает, новоиспеченная семья покупает квартиру, на которую дают деньги родители в разных долях. И именно старшее поколение рекомендует молодым подстраховаться и заключить брачный договор.

У многих нотариусов в практике есть истории, когда люди на грани развода или даже после разрыва начинали делить имущество, а когда все споры были улажены, снова находили понимание и давали друг другу второй шанс.

"Так, к нотариусу из Башкортостана обратились супруги, которые собирались расторгнуть брак, - рассказывают в ФНП. - Перед этим решили цивилизованно разделить имущество. Муж был рыбаком, ему достались дом с земельным участком, одна из машин и лодка. Жена забрала квартиру и вторую машину. По ходу дела выяснилось, что у супругов возник спор из-за желания женщины взять в семью ребенка из детского дома. В кабинете нотариуса супруги смогли спокойно обсудить и этот вопрос. А спустя время женщина зашла в нотариальную контору по небольшому делу. С маленькой девочкой, которую держала за руку. Как только они с мужем поделили имущество и нормально поговорили, все споры сошли на нет, и они остались семьей".

Досье "РГ"

По данным ФНП, чаще всего брачные договоры в этом году подписывали пары из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана. Как сообщает ВЦИОМ, наиболее привлекательным брачный договор кажется молодежи 18-24 лет. "Готовность заключить брачный договор в этой возрастной группе выразил каждый второй - 52% (vs. 29-34% среди россиян 25+ лет)", говорится в материале ВЦИОМ.