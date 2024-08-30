Квартиры на курортах Краснодарского края резко подорожали

Цены на «вторичку» на курортах Краснодарского края за последний год подскочили в среднем на 14,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на «Мир квартир».

Сильнее всего стоимость квадратного метра выросла в Новороссийске — на 20,1%, до 156 784 рубля. Следом идет Анапа, где цены за год взлетели на 17,1%, до 167 368 рублей за квадрат. Стоимость «квадрата» готового жилья в Сочи с прошлого августа выросла на 16,5% и достигла 294 192 рубля.

Меньше всего изменились цены на «вторичку» в Геленджике. За 12 месяцев квадратный метр в этом курортном городе подорожал на 7,6%, до 226 157 рублей. Цены в Туапсе выросли на 10%, до 138 764 рубля за квадратный метр.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на вторичную недвижимость в регионе в связи с отменой льготной ипотеки на новостройки и повышенным спросом на жилье на черноморском побережье.