В 2023 году органам местного самоуправления дали новое полномочие — оформлять в муниципальную собственность недвижимость, которая признана бесхозяйной или выморомной.

Так что, если россияне не регистрируют в Росреестре здания, помещения или сооружения, собственниками которых они являются, они рискуют их потерять, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает NEWS.ru.

«За регистрацией права на несколько земельных участков обратилась администрация муниципального округа, — привел пример специалист. — Данные участки находились в садоводческом товариществе и пустовали долгие годы. После проведения процедуры выявления правообладателя выяснилось, что собственники дачных хозяйств умерли, а наследников у них нет. Имущество признали выморочным, и оно перешло во владение муниципалитету».

По его словам, такая участь ждет объекты недвижимости, у которых по документам нет собственника, либо он неизвестен.