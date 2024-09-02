В Финляндии объяснили необходимость запрета сделок с недвижимостью для россиян

Министерство обороны Финляндии считает целесообразным ввести для граждан РФ запрет на сделки с недвижимостью. Оно разработало соответствующий законопроект, передает «Интерфакс».

Глава военного ведомства Антти Хяккянен на пресс-конференции в понедельник подчеркнул, что принятие меры требуется для «предотвращения враждебного влияния на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе». Он обратил внимание на то, что ранее власти страны не настаивали на введении полного запрета на операции с недвижимостью. Сейчас, как указал Хяккянен, ситуация с безопасностью изменилась.

По его словам, Россия в настоящее время более активно использует различные средства широкого влияния на критическую инфраструктуру. Хяккянен заявил, что документ подготовили в Минобороны в летний период. Ожидается его передача оценки экспертам в скором времени, отметил глава ведомства. В парламент законопроект направят к концу году, добавил он.

В январе сообщалось о создании министром обороны рабочей группы для оценки возможности введения полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами.