В Минстрое оценили градпотенциал многоквартирного жилья в Арктике

Градостроительный потенциал многоквартирного жилья в регионах Арктики, который может быть вовлечен в оборот в следующие три-четыре года, составляет 22,9 млн кв. м. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Градостроительный потенциал во всех регионах Арктики составляет сегодня по многоквартирному жилью 22,9 млн кв. м. Это то, что должно быть вовлечено в оборот в следующие три-четыре года. Это достаточно неплохой объем, если мы говорим с точки зрения будущего потребления и строительных материалов", - сказал замминистра на сессии "Развитие жилищного строительства в условиях Арктической зоны".

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Как пояснили ТАСС в Минстрое, в статистике учитывались действующие разрешения на строительство и предельная площадь многоквартирных домов, возможная к размещению на участках.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".