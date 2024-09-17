В России выросли цены на аренду жилья

В России зафиксирован рост цены аренды во всех типах жилья в сентябре в сравнении с предыдущим месяцем. Рост медианных ставок съемных студий достиг 4,7%, однокомнатных квартир — 7,7%, двухкомнатных лотов — 3,9%, трехкомнатных — 2,8%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда».

В публикации говорится, что в первой декаде текущего месяца медианная ставка съемных студий в городах-миллионниках достигла 32 тыс. рублей, однокомнатных лотов — 35,4 тыс. рублей, двухкомнатных — 45,4 тыс. рублей, трехкомнатных — 60,7 тыс. рублей.

Подчеркивается, что предложение продемонстрировало рост в сегменте студий и трехкомнатных квартир. Вместе с тем количество сдаваемых «однушек» и «двушек» снижается. Предыдущий месяц стал рекордным месяцем по активности арендаторов в текущем году.

По словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, период наиболее ажиотажного спроса постепенно сходит на нет, а стоимость хоть и продолжает увеличиваться, но темпы роста сокращаются.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что в России платежи по ипотеке стали выше, чем по аренде, причем в среднем в пять раз. По его мнению, на фоне этого лучше повременить с покупкой собственного жилья.