Какие города обогнали Москву по росту цен на новостройки

По итогам прошлого месяца Воронеж занял первую строчку в рейтинге городов-миллионников по темпам повышения стоимости жилья в новостройках, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro.

За месяц средняя цена 1 кв. м в городе продемонстрировала рост на 4,3%, до 125,4 тыс. руб. На второй строчке расположился Омск, где «квадрат» вырос в цене за месяц на 4%, до 149,3 тыс. руб. Далее в рейтинге идут Самара (+3%, до 146,1 тыс. руб.), Пермь (+2%, до 152 тыс. руб.), Уфа (+ 1,7%, до 175,7 тыс. руб.).

Москва находится в списке на шестом месте. В августе 2024 года средняя цена «квадрата» в столичных новостройках повысилась на 1,5%, до 506,1 тыс. руб.

Снижение цен зафиксировано в Санкт-Петербурге (–0,9%, до 293,6 тыс. руб.), Краснодаре (–0,4%, до 163 тыс. руб.), Нижнем Новгороде (–0,2%, до 199,1 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу экосистемы Urban сообщила, что в российской столице обнаружили новостройку, где продается 185 квартир и апартаментов по цене 81,85 млрд рублей. Она расположена в Хамовниках. Указанная сумма равна цене всего предложения в Туле и Ижевске вместе взятых.