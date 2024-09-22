В Белгородской области заработал сервис для получения компенсации за аренду жилья

Электронный сервис по подаче заявлений на получение компенсации на аренду жилья для жителей, отселенных из приграничных сел Белгородской области из-за обстрелов ВСУ, начал работу. За три дня заявления подали 140 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"На "Госуслугах" заработал электронный сервис. Как обещали, он помогает жителям, которые имеют право получить частичную компенсацию за аренду жилья по тем населенным пунктам, которые подвергаются постоянным обстрелам, по которым принято решение оперативного штаба", - написал Гладков.

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Он отметил, что компенсация из областного бюджета составляет 20 тыс. рублей, а для многодетных семей 40 тыс. рублей.