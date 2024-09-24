Эксперт посоветовал не откладывать покупку недвижимости в новостройке

В настоящее время многие российские застройщики по ряду причин корректируют свои цены и предлагают потенциальным покупателям недвижимости хорошие скидки, поэтому сентябрь и октябрь – это хороший период для покупки жилья в новостройке. Об этом в разговоре с Рамблером, комментируя данные о снижении цен на квартиры в российских новостройках, заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

В сентябре 2024 года на рынке недвижимости России наметилась тенденция к снижению цен на новостройки в крупных городах, предавало ранее РБК со ссылкой на данные «Яндекс Недвижимости». По информации аналитиков, средняя стоимость квадратного метра в новостройках 16 российских мегаполисов снизилась на 0,2%, составив чуть менее 166 тыс. руб. Однако динамика цен в разных городах существенно различается.

Снижение цен на новостройки в крупных городах – это ожидаемая история, поскольку сейчас у нас сложилась непонятная ситуация со льготной ипотекой, а именно с семейной ипотекой. В ряде банков она фактически прекратила действие до момента перераспределения лимита. Так, один из наших ведущих банков – Сбербанк, который занимает порядка 80% доли рынка – прекратил ее выдачу, ВТБ по факту тоже приостановил данную программу. Там еще выдают ипотеку с первым взносом в 50% от стоимости недвижимости, однако сейчас мало заемщиков, готовых вносить такую сумму. Вместе с тем многие заемщики пробуют получить одобрение в других банках, но с ними сложнее работать – там процесс рассмотрения заявки и процесс сделки занимает гораздо больше времени, кроме того, в небольших банках не слишком крупные лимиты по семейной ипотеке. В связи с этим застройщики сейчас корректируют свои цены. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Ранее семейная ипотека была в России «локомотивом первичного рынка», но в настоящее время спрос на нее существенно снизился, подчеркнул специалист.

«А другие программы у нас уже не работают. Так, IT-ипотека ушла из Москвы и осталась в Московской области, но из-за ужесточения условий она уже не интересна большинству заемщиков – ее выдача упала в семнадцать раз», - отметил эксперт.

В рамках специальных акций застройщиков скидка на ряд их лотов может достигать 15-20%, добавил Ракута.

«Поэтому сентябрь и октябрь — это неплохой период для того, чтобы «урвать» хорошую скидку. При этом некоторые спикеры прогнозируют, что цены на новостройки в дальнейшем могут упасть на 40-50%, но я бы не стал ожидать таких изменений. Да, у застройщиков сейчас есть определенный задел по ценам, но каждые две недели или каждый месяц идет их плановое повышение, и те самые скидки могут оказаться просто маркетинговым ходом. Поэтому здесь нужно внимательно следить за изменениями реальных рыночных цен. При этом в текущий период времени, когда ситуация с ипотекой остается неясной, действительно можно купить жилье с хорошим дисконтом от застройщика. Акции и специальные предложения застройщиков будут до возвращения лимита по семейной ипотеке - как только семейная ипотека вернется, акционные предложения пропадут», - отметил он.

Ранее в Минфине сообщили, что общего лимита по программе льготной семейной ипотеки хватит до ноября 2024 года.