Предсказано опасное последствие исчерпания лимита семейной ипотеки

Приостановка выдачи семейной ипотеки рискует снизить продажи новостроек на 35-40 процентов. Опасное последствие исчерпания лимитов на 2024 год по льготной программе кредитов на жилье предсказали аналитики ЦИАН, пишет РИА Новости.

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«Застройщики будут вынуждены выбирать: или переждать период "без ипотеки", или стимулировать спрос более существенным снижением цен, привлекая на рынок держателей депозитов, которые могут провести сделку без кредитных средств», — рассказали в компании и уточнили, что ждать девелоперам придется до 2025-го, когда начнется новый бюджетный год и программа будет вновь профинансирована.

По данным ЦИАН, от семейной ипотеки рынок новостроек сейчас зависит как никогда сильно — в августе 2024 года на нее пришлось 88 процентов выданных жилищных кредитов с господдержкой.

Ранее сообщалось, что выдача семейной ипотеки в России может быть приостановлена до конца года из-за исчерпания в банках лимитов по этой льготной программе. Так, по состоянию на 12 сентября они исчерпаны более чем на 90 процентов у Альфа-Банка (98,4 процента), Россельхозбанка (98,4 процента), Росбанка (91 процент), МКБ (92 процента), «Уралсиба» (92,5 процента). Еще почти у десятка банков лимиты исчерпаны более чем на 80 процентов.