Как сильно изменятся цены на новостройки с 1 октября

Со следующего месяца начинается четвертый квартал, который традиционно сопровождается повышенным спросом на недвижимость. Эксперты, опрошенные Life, рассказали, что будет с ценами на жилье.

По словам директора по развитию Est-a-Tet Романа Родионцева, резкого снижения цен на рынке не произойдет. Он указывает на отсутствие оснований для этого. Директор по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Роман Амелин обратил внимание на то, что в настоящее время рынок новостроек достаточно активен, спрос на покупку стабилен. По его словам, рост цен у застройщиков наблюдается практически ежемесячно.

«Тем более мы говорим о начале нового, четвертого, квартала. Но рост будет скорее символическим, в пределах 5−7%, что связано в том числе с выходом проектов на новую стадию строительной готовности» , — считает собеседник.

В компании «Прайм Лайф» ожидают стабилизации цен на рынке новостроек. Там отметили, что в дальнейшем возможны незначительные корректировки, связанные с ростом себестоимости строительных материалов, макроэкономическими факторами, кадровой ситуацией, а также изменением этапов строительной готовности проектов.

По мнению руководителя департамента маркетинговых исследований «Главстроя Регионы» Ксении Гришковец, в ближайшее время застройщики могут начать предлагать новые варианты рассрочек и механизмов покупки ради поддержания спроса.

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на «Авито Недвижимость» и «Циан» сообщило, что квартиры стоимостью ниже 150 тысяч рублей обнаружены в Коми и Архангельской области.