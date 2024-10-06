Квартиры в российских новостройках обзавелись окнами в ванной и патио

Вы бы хотели ванную с панорамным окном? А дровяной камин прямо в квартире? Или, может, отдельный вход с улицы и собственный дворик-патио? Все это и не только сегодня предлагают покупателям квартир в премиальных новостройках - один квадратный метр там легко может стоить больше миллиона рублей, но ценители находятся. Чем же их привлекают?

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Музей, а не квартира

Толчком к написанию этого обзора стала новость о том, что в 38% новостроек бизнес-, премиум-, элитного и делюкс-классов сегодня есть квартиры, где в ванной предусмотрено окно. И это не форточка для проветривания, а полноценное панорамное окно от пола до потолка. Но решения встречаются разные - иногда прямо у окна ставится ванная, чтобы во время водных процедур можно было наслаждаться видом, а иногда ванная стоит у глухой стены, а к окну ставится раковина. В последнем случае во время умывания можно смотреть не на свое отражение в зеркале, а на город.

"В 63 проектах на первичном рынке Москвы представлены ванные комнаты с окном, а в некоторых случаях даже с несколькими окнами либо панорамным остеклением. При этом еще 3-5 лет назад примеры таких комплексов носили единичный характер. Тенденция на распространение подобного формата во многом связана с ростом числа миллениалов (людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х) среди покупателей жилой недвижимости. Представители этого поколения ориентированы не только на максимально рациональное использование помещений, но и на повышение роли эстетической и рекреационной функций в жилом пространстве", - отмечает директор департамента продаж жилой недвижимости ГК "Сумма элементов" Светлана Бардина.

Впрочем, на окнах в ванной эстетические решения не заканчиваются. В некоторых квартирах, например, устанавливаются витражные окна с высокозеркальным эффектом. Простому человеку догадаться, для чего они нужны, трудно. Все дело в том, что в помещениях с такими окнами можно хранить подлинники живописи - солнечные лучи им не повредят. А еще снаружи такие стекла выглядят как зеркала - что за ними происходит, разглядеть не получится.

"Свои особенности есть не только у квартир в премиальных комплексах, но и у зданий в целом, - добавляет Бардина. - Из таких фишек можно выделить отдельный сервисный лифт для курьеров и личного персонала жителей, станции зарядки электромобилей, системы фильтрации воды, дополнительной очистки воздуха и т.д. В составе инфраструктуры в наиболее ликвидных премиальных домах предусмотрены детские досуговые центры, секретные сады для медитаций, развивающие абстрактное мышление и моторику кинетические скульптуры, кинотеатры под открытым небом".

Высота потолка - пять метров

Но вернемся все же к премиальным квартирам. Одно из их отличий пришло к нам сквозь века - речь о высоте потолка, она практически всегда больше трех метров. Это ценилось и в дореволюционной России, и в советские времена - вспомните "сталинки". Но в современных новостройках высота потолков может достигать даже пяти метров и больше.

Высота потолков по-прежнему в цене - чем выше, тем лучше

"Во-первых, высокие потолки создают ощущение простора и открытости, визуально расширяют пространство. Во-вторых, в подобных квартирах нередко устанавливают большие двери и панорамные окна с широким обзором. В-третьих, высокие потолки способствуют лучшей вентиляции и воздухообмену. В-четвертых, это залог качественной акустики", - перечисляет достоинства управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

По его словам, в премиальных проектах часто встречаются также спальни с собственным гардеробом и ванной комнатой, кабинеты, постирочные комнаты. Редкий, но набирающий популярность формат премиального жилья - квартиры на первом этаже с двориком-патио. Это собственный приватный двор, где можно обустроить личный сад. "Квартиры с патио имеют потолки высотой до шести метров и отдельные входы, обеспечивающие их владельцам дополнительную приватность. Частные придомовые территории средней площадью 30 кв. м огорожены от общих зон архитектурным забором и многослойным озеленением", - отмечает Сырцов.

Еще одна из фишек премиальных проектов - двухуровневые квартиры, считает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. По его подсчетам, самая доступная двухэтажная квартира (18 млн рублей) в Москве стоит в 79 раз дешевле самой дорогой (1,4 млрд рублей). "Два этажа дают возможность для разграничения частной и общественной зон. Особенно актуально это для резидентов, которым нравится принимать гостей. Как правило, нижний ярус становится парадным. Здесь можно проводить встречи, не нарушая распорядок ни одного из членов семьи", - говорит эксперт.