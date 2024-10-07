Риелтор рассказал о преимуществах индивидуального жилья

Почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о преимуществах индивидуального жилья.

«Для большинства наших граждан индивидуальное жильё является наиболее привлекательной ценностью», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, можно, например, купить участок в посёлке, где уже есть социальная инфраструктура.

«Когда мы говорим о городах, например, с населением до 200 — 300 тыс., индивидуальное жильё является более интересным инструментом реального решения жилищных проблем. Более того, оно обходится дешевле, чем жильё в городе», — отметил Апрелев.

Как считает эксперт, это позволяет не ограничивать метраж и количество комнат.

«Я рекомендую прежде чем покупать что-то, сначала снять загородное жильё и пожить в нём. Это позволит людям окончательно определиться, чего они хотят, прежде чем сразу же идти в покупку», — добавил он.

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