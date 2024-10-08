В Москве продали элитных квартир на 174 миллиарда рублей

За январь-сентябрь 2024 года в столице удалось продать 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд рублей, что является самым высоким показателем как в денежном, так и в натуральном выражении. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании NF Group.

За такой же период 2023-го в Москве продали лишь 860 лотов общей стоимостью 110 млрд руб. В предыдущем году объем сделок достиг 75 млрд руб. (690 квартир и апартаментов), еще годом ранее – 113 млрд руб. (1120 лотов).

По словам экспертов, ключевым фактором роста продаж на рынке элитной недвижимости является активный выход новых крупных проектов и рост предложения. Еще одна причина роста продаж - привлекательный инструмент для инвестиций на рынке недвижимости, отмечают девелоперы.

Ранее «РБК-Недвижимость» со ссылкой на отчет аналитического сервиса DataFlat сообщило, что в Москве и Подмосковье в сентябре зафиксирован рост продаж новостроек в сравнении с уровнем августа. Как отмечалось, показатель увеличился на 26%.