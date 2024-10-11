Путин поручил рассмотреть введение особых условий льготной ипотеки в Туве

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать над введением особых условий льготной ипотеки в Республике Тыва. Об этом говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Доложить об исполнении данного поручения необходимо до 15 декабря.

Возможность финансирования ипотечных программ предполагается за счет средств федерального бюджета РФ. Реализовать их планируют в целях возмещения недополученных доходов кредитным организациям по выданным ими льготным кредитам, уточняется в документе.

До этого стало известно, что ДОМ.РФ и Минфин России разрабатывают новый механизм распределения лимитов на выдачу льготных ипотечных кредитов с 2025 года. Сейчас квоты на льготные ипотечные программы определяются решением правительства и распределяются между банками.

Также Банк России отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке 10 октября. Речь идет об ипотечных потребительских кредитах на покупку жилья или земельного участка.