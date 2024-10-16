Российские инвесторы не опасаются остановки биржевых торгов юанем

Действие продленной лицензии Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра завершилось 12 октября. Некоторые финансисты ожидают, что это приведет к остановке биржевых торгов китайским юанем по аналогии с тем, как ранее на вторичный рынок перешел обмен долларов и евро. Однако опрошенные "РГ" эксперты не верят в этот сценарий, но отмечают, что даже если сбудутся негативные прогнозы, больших проблем у инвесторов от этого не возникнет.

В рамках нынешней конъюнктуры российского валютного рынка юань является основным иностранным средством платежа и страховкой от снижения курса рубля - еще до остановки биржевых торгов долларом и евро доля китайской нацвалюты в общей структуре биржевого обмена установила исторический максимум в 53,4 процента.

По тем же причинам им пользуются физические лица даже несмотря на сравнительно невысокую доходность по номинированным в юане финансовым инструментам - речь идет преимущественно о банковских депозитах и корпоративных облигациях нескольких крупных российских компаний ("Русал", "Роснефть", "Южуралзолото", "ЕвроСибЭнерго", ГТЛК и прочие).

Все это делает вопрос о доступности торгов юанем крайне актуальным как для юридических, так и для физических лиц.

При этом, как прокомментировали для "РГ" в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), остановка торгов юанем не является страховым случаем в компетенции организации.

"Страховое возмещение по вкладам, в том числе валютным, АСВ выплачивает при наступлении в банке страхового случая.

В рамках нынешней конъюнктуры российского валютного рынка юань является основным иностранным средством платежа и страховкой от снижения курса рубля - еще до остановки биржевых торгов долларом и евро доля китайской нацвалюты в общей структуре биржевого обмена установила исторический максимум в 53,4 процента.

По тем же причинам им пользуются физические лица, даже несмотря на сравнительно невысокую доходность по номинированным в юане финансовым инструментам - речь идет преимущественно о банковских депозитах и корпоративных облигациях нескольких крупных российских компаний (РУСАЛ, "Роснефть", "Южуралзолото", "ЕвроСибЭнерго", ГТЛК и прочие).

Все это делает вопрос о доступности торгов юанем крайне актуальным как для юридических, так и для физических лиц. При этом, как прокомментировали для "РГ" в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), остановка торгов юанем не является страховым случаем в компетенции организации.

"Страховое возмещение по вкладам, в том числе валютным, АСВ выплачивает при наступлении в банке страхового случая. Страховым случаем является отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций или введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. Страховое возмещение по валютным вкладам выплачивается в рублях по курсу Банка России на день наступления страхового случая", - объяснили в агентстве.

Сейчас юань является основным иностранным средством платежа и страховкой от снижения курса рубля

Подавляющее большинство банков, принимающих юаневые вклады от физлиц, не ответили на запрос "РГ" о том, как будут выплачиваться компенсации по таким депозитам в случае остановки торгов. Но в пресс-службе банка "Зенит" предположили, что при возникновении такой ситуации Центробанк даст разъяснения о порядке действий, которые обязательно будут учитывать интересы вкладчиков.

Начальник казначейства компании РосДорБанк Алексей Андросов добавил, что проблемы с конверсионными операциями по юаню начались еще в начале августа, и с тех пор валюта по сути имеет две котировки: внешнюю - для импортно-экспортных операций и внутреннюю, поддерживаемую российскими банками. Он также уверен, что проблем с покупкой и продажей юаней не возникнет ни у физических, ни у юридических лиц - особенно в отношении депозитов.

"Центральный банк продолжит устанавливать курс юаня, даже если он перестанет торговаться на Московской бирже, что маловероятно, - говорит Алексей Андросов. - Также будут установлены курсы по парам "доллар-рубль" и "евро-рубль", так как существует внебиржевой рынок с клирингом на Московской бирже. Центробанк видит эти операции и на их основании устанавливает курс".

Отвечая на запрос "РГ", аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин отметил, что самой существенной проблемой в юаневых торгах остается то, что роль клирингового центра исполняет крупный китайский банк ICBC - после того, как выполнять такие операции отказался Bank of China. После прекращения действия лицензии OFAC нынешний клиринговый банк, входящий в пятерку крупнейших в Китае, также может прекратить операции с Мосбиржей, чтобы не столкнуться с блокировкой своих корсчетов в развитых странах по запросу властей США.

При реализации такого сценария, отмечает Александр Потавин, для рубля не останется биржевого ориентира, а котировки будут формироваться на основе довольно непрозрачного и волатильного межбанковского рынка. При этом несколько брокеров уже допустили или готовятся допустить своих клиентов к внебиржевым торгам юанем - их, как и прежде, можно будет хранить на брокерских счетах. Но операции вывода на банковский счет или обналичивания все равно не будут доступны.

Что касается номинированных в юане биржевых облигаций российских эмитентов, общий объем их размещения, по подсчетам главы направления анализа долговых рынков "Финама" Алексея Ковалева, составляет примерно 100 миллиардов юаней (около 1,3 триллиона рублей).

И хотя эта сумма может показаться незначительной на фоне общего объема российского рынка долговых бумаг в 45 триллионов рублей, стоит помнить, что отечественный рынок номинированных в юанях облигаций - один из крупнейших в мире после самого Китая, говорит Алексей Ковалев.

По этой категории биржевых инструментов главный вопрос - что будет с выплатой купонов и погашением самих бумаг (по некоторым из них это произойдет уже текущей осенью. - Прим. ред.) в случае остановки биржевых торгов китайской нацвалютой. Собеседник "РГ" уверен, что для таких операций будет применен механизм замещающих облигаций, как это было с долговыми бумагами в долларах и евро - они будут торговаться в рублях по курсу Центробанка.

Алексей Ковалев также отметил, что по некоторым юаневым выпускам бумаги уже обслуживаются не в юанях, а в рублях по курсу ЦБ - это связано с санкциями в отношении самих эмитентов. Но конкретные условия прописываются в публично доступных проспектах эмиссии, регистрируемых при размещении бумаг на рынке.

"РГ" обратилась в большинство крупнейших российских компаний, выпустивших юаневые облигации. Все, кроме РУСАЛа, не ответили на запрос, но анализ проспектов отдельных выпусков показал, что в каждом из них прописаны выплаты купонов и погашение основного долга в рублях по курсу Центробанка в случае остановки биржевых торгов юанем.

РУСАЛ был первой компанией, разместившей в России облигации, номинированные в китайской валюте. Выполнение обязательств перед держателями бумаг - безусловный приоритет для компании, - заявил в своем комментарии "РГ" директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков. - Хотя постоянное расширение санкций, в том числе вторичных - против лиц, работающих с российскими организациями и структурами - создает риски и высокий уровень неопределенности на рынке, РУСАЛ остается надежным эмитентом. Условиями всех выпусков облигаций РУСАЛа в юанях предусмотрена возможность выплат в рублях по курсу Центрального банка РФ на соответствующую дату".