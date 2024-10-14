Аренда квартир подешевела на 1-2% в регионах и на 3% в Москве

Высокий сезон августа-сентября подошел к концу, и средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в регионах в октябре составила 33,5 тысячи рублей в месяц, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «ЦИАН.Аналитику». В столице такая средняя стоимость опустилась до 71,4 тысячи рублей в месяц.

Повлиял сезонный фактор. Такая динамика цен происходит ежегодно, и к началу следующего года рынок охладится на 5-10%, продолжает риэлтор, эксперт рынка аренды Александр Харыбин:

Александр Харыбин риелтор, эксперт рынка недвижимости «Аренда начинает снижаться, буквально на 3-5% от пиковых значений августа-сентября, происходит это по стандартным причинам. С июля начинается приезд огромного количества студентов, на работу многие едут. И в августе, и в сентябре от безысходности за любые деньги родители со всей России снимают им квартиры. С октября уже все основные студенты квартиры сняли, работники, которые приезжали в конце лета, осенью, тоже уже решили свои вопросы, и на рынке идет небольшое замедление в среднем на 5-10%. Если у нас хорошие однокомнатные квартиры по 100 тысяч рублей сдавались в сентябре в новых домах комфорт-класса, бизнес-класс за 150 тысяч сдавался, то сейчас где-то 80-90 тысяч будет, бизнес-класс по 130-140 тысяч. То есть иногда до 15-20% может доходить дисконт, но это просто эффект высокой базы. Когда реальная стоимость квартиры на рынке 90 тысяч рублей в месяц, зимой она будет 80, в сентябре она 100. Ближе к весне будет минимальная цена — тысяч 80 рублей. И потом опять новый виток роста всегда происходит, опять же осенью, но это происходит только тогда, когда у людей есть деньги. Когда количество денежной массы растет в стране, сейчас у нас депозиты приносят огромные деньги людям, сложный процент никто не отменял. Все это происходит по всем известным события, большой экономический импульс из-за того, что в оборонку требуется много денег, на это завязаны миллионы людей, сотни тысяч бизнесов, причем абсолютно различных — от продовольственных до производственных. У многих людей стало больше денег. Аренда — это честный рынок, то есть на аренду нет льготных ипотек, и растет она тогда, когда у людей становится больше денег, больше людей едет в Москву. Вот сейчас именно это у нас и происходит».

Спрос при этом по-прежнему высокий, отмечают эксперты. Влияет отмена льготной ипотеки, а также по-прежнему высокие ипотечные ставки продолжает риелтор компании «Антарес-Реал» Людмила Сотникова:

Людмила Сотникова риелтор компании «Антарес-Реал» «В данный момент сдаются квартиры очень хорошо, снижения я не вижу никакого. Может быть, тысяч на пять рублей в месяц и есть. Сезонность. Это будет длиться намного дольше из-за того, что ставки сильно выросли, и люди не готовы платить ипотеку по такой цене. Вот именно из-за ипотеки и поднялась аренда. Может быть, до 75 тысяч рублей дойдут однокомнатные квартиры, да, но ниже нет. Ниже 60 тысяч ни одной квартиры нет».

10 октября Банк России временно отменил ограничения полной стоимости ипотечных кредитов, которые в некоторых организациях достигали 10% суммы займа. По плану ЦБ это позволит банкам отразить в ставках изменения ситуации на рынке