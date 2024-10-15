В Москве упал спрос на вторичное жилье

В третьем квартале 2024 года на вторичном рынке жилья Москвы зарегистрировали на 0,3% меньше сделок, чем во втором квартале (35,8 тыс.), а именно 35,7 тыс. единиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет столичного управления Росреестра.

© РИА Новости

Также подчеркивается, что показатель на 18,5% превышает значение первого квартала (30,1 тыс.). В ведомстве отметили, что в минувшем месяце на вторичном рынке жилья столицы зарегистрировали 11,3 тыс. сделок, что на 32,9% меньше уровня аналогичного периода 2023 года и на 9,9% больше уровня сентября 2022-го (10,3 тыс.).

По словам Игоря Майданова, руководителя Управления Росреестра по Москве, уровень сентября соответствует среднемесячному значению этого года в 11,3 тыс. сделок.

В России предрекли падение цен на жилье

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на обзор рынка ипотечного кредитования в России сообщило, что в ближайшие 12 месяцев цены на жилую недвижимость снизятся на 5-10%, после чего на горизонте более 12–18 месяцев они поднимутся.